خمسيني يضع حدا لحياته شنقا بتطوان (صورة )

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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
اقدم شخص في الخمسينيات من العمر اليوم الخميس ، على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل بحي “زيانة” بمدينة تطوان في ظروف وصفت بالغامضة .
مصادر هبة بريس اكدت ان الهالك البالغ من العمر 54 سنة ، كان قيد حياته مقيما باسبانيا قبل ان يلتحق بالمغرب مؤخرا ، عثر عليه معلقا بواسطة حبل عمد الى تثبيته بحمام الشقة التي يقيم فيها وحيدا ، في ظروف لازالت مجهولة .
واضافت ذات المصادر انه فور اخطارها هرعت السلطات المحلية الى عين المكان حيث تمت معاينة الواقعة كما تم فتح لتحديد دوافع الانتحار ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب اخضاعها للتشريح الطبي .
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