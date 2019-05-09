خمسيني يضع حدا لحياته شنقا بتطوان (صورة )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اقدم شخص في الخمسينيات من العمر اليوم الخميس ، على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل بحي “زيانة” بمدينة تطوان في ظروف وصفت بالغامضة .

مصادر هبة بريس اكدت ان الهالك البالغ من العمر 54 سنة ، كان قيد حياته مقيما باسبانيا قبل ان يلتحق بالمغرب مؤخرا ، عثر عليه معلقا بواسطة حبل عمد الى تثبيته بحمام الشقة التي يقيم فيها وحيدا ، في ظروف لازالت مجهولة .

واضافت ذات المصادر انه فور اخطارها هرعت السلطات المحلية الى عين المكان حيث تمت معاينة الواقعة كما تم فتح لتحديد دوافع الانتحار ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب اخضاعها للتشريح الطبي .

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