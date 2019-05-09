التجمعية ” امباركة بوعيدة” مرشحة لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة، ل ” هبة بريس” أن مشاورات بين مكونات مجلس جهة كلميم واد نون ، جرت بحر هذا الاسبوع ، قد تم الاتفاق من خلالها على انتخاب التجمعية ” امباركة بوعيدة ” رئيسة لمجلس جهة كلميم، عبر تحالف بين الاغلبية الحالية والمعارضة.

وأضافت مصادرنا، أنه تم استبعاد فريق “العدالة والتنمية” ضمن تشكيلة المكتب المسير للمجلس مستقبلا وهو ما عجل بإجتماع لفريق العدالة والتنمية بالمجلس، عقد مساء اليوم الخميس، بمقر الحزب بكلميم، من أجل التداول في مستجدات المجلس بحضور فعاليات وأعيان جهة وادنون.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل سنة خلت، عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وسبق لوالي جهة كلميم-واد نون، أن رفع تقريرا مفصلا إلى وزير الداخلية، استعرض فيه وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، و أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره.

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