المغرب: خطة حكومية تروم التمكين للشباب وإدماجهم

هبة بريس ـ الرباط

صادقت الحكومة على السياسة المندمجة للشباب التي أعدتها لجنة وزارية على مدى سنتين، وذلك بهدف تخفيض نسب “الضياع من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وضمان انتقال الشباب بنجاح إلى مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج”.

وقال الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الخطة التي قدمها وزير الشباب والرياضة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة لفئة الشباب وتعزيز الثقة والرفع من فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة المندمجة إلى تطوير قدرات الشباب على الابتكار والإبداع، حيث تعتبرهم فاعلا “أساسيا يوجد في صلب اهتمام النموذج التنموي الجديد للبلاد، عبر الاستثمار الأكمل لإمكاناته وطاقاته ليحقق مساهمته الفاعلة في بناء المستقبل”.

وأكد المسؤول الحكومي أن 17 قطاعا حكوميا يتوفرون على سياسات موجهة بشكل جزئي أو مباشر للشباب، مبرزا أنه جرى التركيز على ضمان تلقائية البرامج في ما بينها، وفق ما أكد وزير الشباب والرياضة في عرضه أمام أعضاء المجلس الحكومي.

وأشار الخلفي إلى أن الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة تشكل “34 بالمائة من نسبة السكان بما يفوق 11 مليون نسمة”، لافتا إلى أن هذا العدد سيرتفع في أفق السنوات المقبلة إلى غاية 2035، ثم يبدأ في التراجع نسبيا.

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