رسميا.. 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية

هبة بريس ـ وكالات

نشر المجلس الدستوري بموريتانيا، اليوم الخميس، لائحة مؤقتة تتكون من ستة مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي سيجري دورها الأول في 22 يونيو المقبل.

ويأتي نشر هذه اللائحة المؤقتة بعد إعلان المجلس الدستوري عن إغلاق فترة إيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقبلة عند منتصف الليلة الماضية.

كما أعلن المجلس أنه يحق لكل مترشح الاعتراض أمام المجلس الدستوري على هذه اللائحة المؤقتة يومي الجمعة والسبت.

والمرشحون الستة هم: محمد الشيخ محمد الغزواني، وسيدي محمد ببكر بوسالف، وبرام الداه أعبيد، بالإضافة إلى كل من محمد سيدي مولود، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وكان حاميدو بابا.

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