وزارة الصحة : حالات التسمم الغذائي سببها عدم احترام النظافة بنقط البيع

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ سلسلة من التدابير لتعزيز أنشطة مراقبة محلات بيع المأكولات والمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان وذلك من أجل الوقاية من ظهور الأمراض المرتبطة بالأغذية لاسيما حالات التسمم الغذائي الجماعي.

وتشمل هذه التدابير المشاركة النشطة والفعالة في اللجان المحلية المختلطة للمراقبة وتفعيل الخلايا المحلية لليقظة الصحية، من أجل التعاطي المبكر مع حالات التسمم الغذائي الجماعي والتنسيق، داخل هذه الخلايا، في أنشطة المراقبة مع المصالح المعنية لاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجماعية للصحة والوقاية.

وحسب دورية لوزارة الصحة موجهة للمدراء الجهويين للقطاع، فإن الأمر يتعلق أيضا بتأمين تحسيس المهنيين وعموم الساكنة باحترام قواعد النظافة أثناء تحضير الأغذية والتعاطي معها. وأكدت الدورية على أهمية الاتصال بالرقم الاقتصادي المفتوح”ألو يقظة” (0801004747) المخصص لتقديم المعلومات وتلقي شكايات المواطنين وكذا مسك سجل بجميع حالات التسمم الغذائي الجماعي خلال شهر رمضان.

وذكرت الدورية بأن تحليل نتائج دراسة حالات التسمم الغذائي الجماعي التي رصدت خلال السنة الفارطة، أكدت أن السبب الرئيسي وراء هذه الحالات يتمثل في عدم احترام القواعد الأساسية للنظافة في المطاعم ونقط البيع.

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