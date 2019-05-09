عامل تارودانت يعطي انطلاقة عملية رمضان 1440

محمد ضباش ـ هبة بريس

في إطار عملية رمضان 1440هـ، التي أعطى انطلاقتها الرسمية الملك محمد السادس يوم أمس الأربعاء بحي القامرة بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، أشرف عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، مرفوقا بوفد ضم مجموعة من رؤساء المصالح الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية، صباح اليوم الخميس 09 أبريل 2019، بالمركب التربوي لتنمية التعاون المدرسي، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع الدعم الغذائي، المخصص للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم تارودانت.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية بهذا الإقليم، ما مجموعه 11700 حصة للإقليم، موزعة على الشكل التالي: 10986 حصة موجهة للوسط القروي (20 قيادة هي الفيض – تافنكولت – سيدي عبد الله أوموسى – إكلي – افريجة – تازمورت – تمالوكت – احمر – ايت عبدالله – المكرت – أضار – سكتانة – أوزيوة – أسكاون – أساكي – أركانة – أولاد محلة – مشرع العين – عين شعيب – سيدي موسى الحمري)، و 714 حصة مخصصة للوسط الحضري(باشوية أولوز – باشوية تارودانت).

وتستفيد من هذه العملية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، كل أسرة من حصة من المواد الغذائية تتضمن 10 كيلوغرامات من الدقيق الممتاز و4 كيلوغرامات من السكر و250 غراما من الشاي و5 لترات من زيت المائدة وكيلوغراما واحدا من العجائن وكيلوغراما واحدا من العدس وكيلوغراما واحدا من الطماطم المركزة.

هذا وتعكس عملية رمضان ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ20، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي، حيث سيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1440″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 70,242 مليون درهم، أكثر من 2,5 مليون شخص، يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 500 ألف و300 أسرة، منها 402 ألف و238 أسرة بالوسط القروي.

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