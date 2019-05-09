العثماني : جميع الجهات المعنية مجندة لمراقبة الأسواق والأثمنة خلال رمضان

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق مجندة وتتابع بالجدية الكاملة وضعية الأسواق ووضعية الأثمنة بها خلال شهر رمضان المبارك.

وأبرز العثماني، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تتابع وضعية الأسواق والأثمنة وتموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.

وأشار رئيس الحكومة، بالمناسبة، إلى الرقم الأخضر 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية للتبليغ عن أي اختلال يلاحظه المواطن في السوق، معتبرا أن هذا الرقم الخاص برمضان بدأ الاشتغال به منذ ثلاثة أيام، وأن اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا تتابع الاختلالات المحتملة في الأسواق وتتدخل عند الاقتضاء.

واعتبر العثماني أن هذا الرقم الأخضر يبقى أداة فعالة وفاعلة للمراقبة لأنه يمكن من إيصال المعلومة مباشرة إلى لجن المراقبة المركزية والإقليمية لتتدخل، دون التنقيص، حسب قوله، من باقي أدوات مراقبة الأسعار التقليدية الأخرى.

وحسب التقييم الأولي، يسجل رئيس الحكومة، فإن الأثمنة في الأسواق خلال شهر رمضان تبقى عموما مستقرة، باستثناء ثمن البصل الذي عرف زيادة، غير أن هذا السعر تراجع وعاد إلى وضعه شبه الطبيعي حاليا.

وحث رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين على استعمال الرقم الهاتفي الموضوع رهن إشارتهم للتبليغ عن كل ما يقفون عليه من اختلالات، لأنه “إذا غاب التعاون بين الإدارة والمواطن، سيصعب التعرف على مكان وجود الاختلالات ورصدها لتتدخل الجهات المعنية في الوقت المناسب، لذا فإن دور المواطن أساسي”.

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