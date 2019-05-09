استئنافية طنجة تصدر حكمها في حق الشاب مقتحم الوكالة البنكية 

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ادانة الشاب الذي كان قد اقتحم بنكا بطنجة بهدف السطو على مبالغ مالية، بـ 3 سنوات سجنا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

مصادر قضائية افادت ان المحكمة لجأت لاقصى درجات التخفيف في حق الشاب مرتكب محاولة السطو على الوكالة البنكية ، نظرا للحيثيات الانسانية التي رافقت القضية .

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أكدت بعد اعتقال الشاب أن المشتبه به أشهر سكينا من الحجم الكبير في مواجهة مستخدمي الوكالة، في محاولة لسرقة ودائع مالية، وذلك قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتمكن من توقيف المعني بالأمر، بعدما عمد حارس الأمن الخاص إلى إقفال الباب الخارجي للوكالة.

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