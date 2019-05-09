أزمة “طلبة الطب”…الخلفي : ليست هناك سنة بيضاء

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن القرار المتخذ بالنسبة لوزارتي الصحة و التعليم، هو أنه لن تكون هناك سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، والإجراءات ستتخذ من أجل ذلك.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المشاكل التي طرحها طلبة الطب سبق أن صدر بلاغ رسمي عن وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة يتضمن التزامات من الوزارتين بحلها، ومن بينها المشاكل الخاصة بالأطباء الداخليين والمقيمين ومراجعة النظام البيداغوجي وغيرها من الأمور.

وأكد الخلفي أن الوزارتين عازمتين على حل المشاكل المطروحة والإستجابة للمطالب المشروعة.

وأوضح الخلفي أن هذا التزام حكومي وليس فقط التزام خاص بوزارتين فقط، لأن الحكومة عازمة على حل المشاكل التي طرحها طلبة الطب ولا يمكن أن تكون هناك سنة بيضاء.

وخرج طلبة الطب، وطب الأسنان والصيدلة منذ شهر مارس الماضي في احتجاجات رافضة لخوصصة دراسة الطب وتنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، مع مقاطعة شاملة للدروس التطبيقية والتداريب والامتحانات.

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