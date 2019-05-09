أمن السودان يصادر صناديق ذهب كانت محملة على متن طائرة مغربية

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، إفشال تهريب كمية كبيرة من الذهب خارج البلاد، قبل أن يعلن مسؤولون بوزارة المعادن السودانية أن الأمر مرتبط بطائرة تابعة لشركة مغربية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نقلا عن “مصدر بوزارة المعادن السودانية، بأن الطائرة التي تم توقيفها لنقل كميات كبيرة من الذهب تابعة لشركة (مناجم) المغربية”.

وأضافت “سبوتنيك” في تقرير نشرته الخميس 9 مايو الجاري، أن التوقيف جاء” بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب”

وأضاف المصدر أن “الطائرة التي كانت بحوزتها كميات من الذهب، تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها للخرطوم من منطقة قبقه الصحراوية غرب ولاية نهر النيل”.

وزاد المسؤول السوداني “توقيف الطائرة، ليس بسبب التهريب، لكن جاء لأنها لم تأخذ تصريحا لتحرك الطائرة”.

وسجل المسؤول أن “شركة مناجم المغربية كانت في طريقها للخرطوم لنقل 84 كيلو من الذهب من منطقة قبقه إلى الخرطوم، فقامت قوات الدعم السريع، باعتراضها لعدم وجود تنسيق مسبقا وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الحالية”

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