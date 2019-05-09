القضاء يحرم بيكهام من القيادة 6 أشهر

هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة إنجليزية، الخميس، قرارا بمنع النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام، من القيادة ستة أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه النقال أثناء تواجده خلف مقود سيارته.

وسبق للنجم السابق للمنتخب الوطني ونادي مانشستر يونايتد، أن أقر بارتكاب هذه المخالفة، بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز “بنتلي” في أحد شوارع لندن في 21 نوفمبر الماضي.

وقضت محكمة بروملي في جنوب لندن، بمعاقبة بيكهام (44 عاما) بخصم ست نقاط من رصيد رخصة القيادة العائدة له، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 750 جنيه إسترليني (868 يورو)، مع دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

وارتدى اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، بزة رسمية ذات لون رمادي داكن، واكتفى في قاعة المحكمة بذكر اسمه الكامل وتاريخ ولادته وعنوان إقامته.

وأوضحت القاضية كاثرين مور، أن بيكهام كان قد تلقى في مراحل سابقة عقوبة حسم ست نقاط من رصيد الرخصة، مما جعله يصل إلى الحد الأقصى المسموح به (12 نقطة)، مما يتطلب بالتالي منعه من القيادة.

وأوضح محامي الادعاء ماثيو سبرات أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته.

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