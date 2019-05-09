الجديدة: أرقام هاتفية رهن إشارة المستهلك خلال شهر رمضان للتبليغ عن المخالفات والشكايات

أحمد مصباح – الجديدة

خلال اجتماع موسع خصصته مؤخرا السلطة الترابية الإقليمية بمقر عمالة الجديدة، للاستعدادات والتدابير اللازمة، المتعلقة بشهر رمضان الابرك، حضره رئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجلس جماعة الجديدة ورئيس المجلس العلمي ورؤساء المصالح الأمنية ورجال السلطة والمصالح اللاممركزة والمصالح المعنية بالمراقبة، قدم المندوب الإقليمي للتجارة و لصناعة عرضا مفصلا حول وضعية التموين بالإقليم، خلال الشهر الفضيل، عقبه تدخلات المصالح المعنية.

هذ، وأكد عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، على ضرورة تكثيف جولات المراقبة، من خلال اللجان الإقليمية والمحلية بشكل يومي، طيلة شهر رمضان، وذلك بتنسيق تام في ما بينها، بغية ضمان تموين عادي للأسواق، والحرص على احترام أسعار المواد الغذائية المقننة، وشفافية المعاملات التجارية، وإشهار الاثمان، والسهر على فرض احترام شروط الصحة والنظافة والجودة، لحماية المستهلك، وكذا، الحضور الميداني بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، والعمل على تغطية واسعة لتراب الاقليم.

وفي هذا الإطار، تم إخبار الحاضرين بأهمية اللجوء الى الرقم الوطني 5757 والأرقام الإقليمية (0523342425، 0523342427، 0523342431)، للتبليغ عن جميع المخالفات وشكايات المواطنين، والاتصال بالخلية الإقليمية التي تم احداثها للمداومة طيلة شهر رمضان، من الساعة التاسعة صباحا الى السادسة مساء، لتتبع وضعية التموين وتطور الأسعار. كما دعا عامل الإقليم الى تأطير ومواكبة الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية بالإقليم، خلال هذا الشهر الفضيل، لكي تكون في المستوى المطلوب، وتستجيب لتطلعات المواطنين بجميع الجماعات الترابية لإقليم الجديدة.

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