تاوريرت .. توزيع 5500 قفة رمضانية على الأسر المعوزة‎

هبة بريس : وجدة

اشرف عامل إقليم تاوريرت صباح اليوم الخميس 09 ماي الجاري بالقاعة الرياضية المغطاة ، على انطلاق عملية توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية على الفئات المعوزة من أرامل ومحتاجين وأشخاص مسنين ومعاقين ، وذلك بحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين و رؤساء المصالح الخارجية .

استفاد من هذه المبادرة 5500 أسرة على مستوى إقليم تاوريرت ، منها 5065 بالعالم القروي 435 بالوسط الحضري ، وزعت خلالها 55 طن من الدقيق الممتاز و 27.500 ألف لتر من زيت المائدة و 22 طن من السكر و 1.375 طن من الشاي ، 5.5 طن من الطماطم و 5.5 طن من المعجنات.

وسيستفيد هذه السنة من عملية “رمضان 1440″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 70,242 مليون درهم، أكثر من 2,5 مليون شخص، يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 500 ألف و300 أسرة ، منها 402 ألف بالوسط الحضري و238 أسرة بالوسط القروي.

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