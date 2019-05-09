حجز 20 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، خلال 24 ساعة الماضية،من حجز 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا خلال عمليتين منفصلتين.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة المغادرة ضبطت خلال عملية أولى،على الساعة الحادية عشر من ليلة الأربعاء، 15 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح،مدسوسة بعناية في عدة تجاويف معدة بالكراسي الخلفية وبهيكل سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا.

وأضاف المصدر ذاته أن سائق السيارة، مقيم بسبتة،أحيل رفق السيارة والمخدرات المحجوزة على الشرطة القضائية لتعميق البحث في هذه العملية.

وفي عملية ثانية،على الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس،حجزت عناصر الجمارك 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مدسوسة في تجويف بالصندوق الخلفي لسيارة نفعية مرقمة بالمغرب كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وتمت إحالة سائق السيارة، المغربي الجنسية، على الشرطة القضائية لتعميق البحث في الواقعة.

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