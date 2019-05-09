فاجعة بمراكش .. قتيل وجرحى في حادث انهيار منزل

ضاهر محمد: مراكش

استفاقت صباح اليوم (الخميس) ساكنة حي عرصة المسفيوي، بتراب مقاطعة مراكش المدينة على واقع انهيار منزل فوق رأس قاطنه.

ووفق مصادر محلية ، فإن الضحية، فارق الحياة من جراء سقوط منزله خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، واصيب باقي أفراد أسرته اصابات متفاوتة الخطورة ، جرى نقلهم على وجه السرعة لمستعجلات مراكش لتلقي الاسعافات الاولية .

وحلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية بالمنطقة ،فور علمها بالواقعة ،لمعاينة الاضرار الناجمة عن السقوط.

وسبق ان اشارت عدد من التقارير الاعلامية ونبهت لخطورة الاوضاع التي باتت عليها منازل وسط مراكش واضحت تشكل خطر محدق على قاطينيها.

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