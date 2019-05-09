فصل مذيع نشر صورة لقرد ساخرًا من مولود الأمير هاري

نُشر بتاريخ :  2019-05-09 - 13:30
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

فصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أحد مذيعيها، بعدما نشر صورة على موقع تويتر لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق ”الطفل الملكي يغادر المستشفى“.

ووضعت ميغان، زوجة الأمير هاري، مولودها في الساعات الأولى من يوم الإثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي. وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيًا يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة (بي بي سي 5) على تويتر ”فصلت للتو من العمل“. وأوردت (بي.بي.سي) الأنباء أيضًا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الجزائر: القضاء العسكري يستدعي رئيسة حزب

استدعت المحكمة العسكرية بالبليدة (40 كيلومتر عن الجزائر العاصمة)، لويزة حنون المرشحة الرئا…