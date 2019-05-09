الجزائر: القضاء العسكري يستدعي رئيسة حزب

هبة بريس - وكالات

استدعت المحكمة العسكرية بالبليدة (40 كيلومتر عن الجزائر العاصمة)، لويزة حنون المرشحة الرئاسية السابقة، والأمينة العامة لحزب العمال ( يساري تروتسكي)، بحسب ما أورده التلفزيون الحكومي، اليوم.

وبث التلفزيون لقطات للويزة حنون وهي تدخل المحكمة العسكرية، وذكر أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية للبليدة استدعى للويزة حنون، للسماع إليها بخصوص وقائع في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح ضد كل من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق) والجنرال عثمان طرطاق (المعروف باسم بشير طرطاق)، الذين يوجدون رهن الحبس العسكري بالبليدة بتهم “التآمر على سلطة الجيش و الدولة”.

و نقل موقع TSA عن مصدر من حزب العمال قوله إنه تم استدعاء لويزة حنون كـ “شاهدة”، وأنها كانتعلى اتصال بسعيد بوتفليقة، في إطار مشروع الانتقال السياسي الذي أراد شقيق الرئيس السابق تنفيذه”.

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