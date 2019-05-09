السجن النافذ للنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس – مكناس

ع محياوي – هبة بريس

أفادت مصادر ” هبة بريس ” أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أدانت مساء أول أمس الثلاثاء 07 ماي الجاري، ” محمد صمصم” النائب البرلماني السابق عن حزب الأحرار والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس – مكناس بسنة ونصف حبسا نافذا وأداء تعويض 100 مليون سنتيم لجماعة عين الشكاك نفود عمالة اقليم صفرو التي كان يرأسها سابقا حسب ذات المصدر.

و أضاف المصدر ذاته ، أن ” محمد صمصم ” المحسوب على ” عبو ” الوزير السابق والمنسق الجهوي لحزب الأحرار تُوبع بتهم ثقيلة، من بينها: “استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي”.

وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة ” عين الشكاك”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وفق ما كشت عنه مصادر ” هبة بريس ” ، على خلفية تفويته قطعة أرضية لشخص دون موجب حق الذي توبع هو الاخر بتهمة المشاركة و أدانته ذات المحكمة بثمانية أشهر .

وتفجّرت هذه الواقعة، حسب ذات المصدر، بعدما تقدم مستشارون بذات الجماعة المذكورة، يتهمون فيها الرئيس السابق بالتزوير وتفويت قطعة أرضية مخصصة لبناء مصلى لصلاة العيد، بفضل إشهاد من النواب أكدوا أنها سلالية، قبل أن يتضح لممثل النيابة العامة غياب الملف التقني الخاص بتسليم شهادة تحمل رقم 714 من طرف الرئيس والمتعلقة بالبقعة بالأرض المحفظة في ملك الجماعة.

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