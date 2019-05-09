الكاف يستعين بتقنية VAR في نهائي دوري الأبطال وكأس الكاف

هبة سبور

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”،بشكل رسمي أن تقنية الفيديو (الفار) ستطبق بشكل رسمي في مباراتي نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، و ذلك بعدما اجتياز الحكام دورة تكوينية عن كيفية إستخدامها.

يذكر أن الوداد الرياضي تأهل إلى نهائي عصبة الأبطال ،وسيواجه الترجي التونسي،فيما نهضة بركان تأهل إلى نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية،وسيواجه الزمالك المصري.

يذكر تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم أيضا في كاس إفريقيا المزمع إقامتها في مصر بداية من دور الربع

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