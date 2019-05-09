اليابان تكشف عن أحدث قطار تبلغ سرعته 360 كيلومترا في الساعة

هبة بريس - وكالات

كشفت اليابان، اليوم الخميس، عن أحدث قطاراتها السريعة الذي يحمل اسم “ألفا-إكس شينكانسن”.

وعقدت شركة سكة حديد شرق اليابان، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس، كشفت فيه النقاب عن مميزات هذا القطار الذي يضم 10 عربات وتصل سرعته إلى 360 كيلومترا في الساعة.

وقال ممثلو الصيانة بالشركة إن القطار سيبدأ في تأمين الرحلات ابتداء من غد الجمعة، تزامنا مع إجراء تجارب تقنية مرتين في الأسبوع على مستوى محطتي “سينداي” و”شين آوموري”. وتسعى الشركة السككية إلى تعميم رحلات قطار “ألفا-إكس شينكانسن” عبر مجموع جزيرة “هوكايدو” الشمالية في أفق سنة 2030.

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