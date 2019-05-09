البرازيل .. القضاء يأمر بإعادة الرئيس السابق ميشال تامر إلى السجن

هبة بريس - وكالات

أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو، الأربعاء، بإعادة سجن الرئيس البرازيلي السابق، ميشال تامر، الملاحق بتهم فساد.

وقال مستشار في محكمة الاستئناف إن هذا القرار “نافذ فورا”.

وأضاف أن المحكمة نقضت قرارا أصدرته محكمة ابتدائية في 25 مارس، وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.

ويواجه تامر، الذي حكم البرازيل بين 2016 و2018، تهمة تزعم “منظمة إجرامية” متهمة باختلاس أموال.

وقضى في نهاية مارس أربعة أيام خلف القضبان على سبيل الاحتياط.

و أوقف تامر (78 عاما) على خلفية تحقيق كان قد بدأ قبل خمس سنوات بشأن أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية الحكومية.

وكان تامر قد وصل الى الحكم في غشت 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية، ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عمومية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0