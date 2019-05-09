أين اختفى بنكيران و”لايفاته” المثيرة?

لبنى أبروك - هبة بريس

يتساءل عدد من المتتبعين للساحة السياسية، عن سبب اختفاء رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عود النشطاء على “لايفاته” المثيرة وخرجاته “الغريبة”.

وكان بنكيران، قد حذر في آخر بث مباشر له، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من التصويت على مشروع قانون التعليم “51.17”، الذي يهدف الى “فرنسة” المواد العلمية بالمستويات الأولية.

خرجة بنكيران، تسببت في تأجيل جلسات التصويت على القانون المذكور، كما أدت الى انقسام وخلاف داخل الفريق النيابي للعدالة والتنمية، بين مؤيد ومعارض.

مصادر مطلعة، أكدت ل”هبة بريس” أن الجهات العليا وجهت “توبيخا” لبنكيران الذي لا زال “يظن نفسه مسؤولا حكوميا”، بسبب تدخله في قوانين تهم الرأي العام ومعروضة على البرلمان والحكومة.

وأضافت مصادرنا، أن الجهات المعنية، دعت بنكيران الى التوقف عن التدخل بشؤون الحكومة، والخروج بتصريحات من شأنها التأثير على السير العادي لعملها وعمل المؤسسة التشريعية.

وأشارت مصادر الجريدة، الى أن بنكيران، تجاوب مع “تعليمات” الجهات المعنية، لافتة الى أنه تجنب التعليق على عدد من القرارات والملفات المهمة مؤخرا، وفي مقدمتها تعليق أساتذة التعاقد لاضرابهم عن العمل، والتوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، وغيرها

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