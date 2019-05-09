أمن أكادير يعتقل مروجا للقرقوبي ويحجز 7400 قرص

نُشر بتاريخ :  2019-05-09 - 10:50
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 08 ماي، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، على متن حافلة للنقل العمومي على مستوى السد القضائي المنصب بمدخل “تيكيوين”، حيث أسفرت عملية تفتيش أمتعته عن العثور على 7400 قرص مخدر من نوع إكستازي مخبأة بعناية داخل قارورات خاصة بسائل للتنظيف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن الارتباطات المحتملة للمعني بالأمر بشبكات إجرامية تنشط في مجال الإتجار في الأقراص المهلوسة.

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