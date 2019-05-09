تارودانت : درك الكردان يدشن حملة واسعة لمحاربة الجريمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشنت مصالح الدرك بالمركز الترابي لسبت الكردان التابع لسرية تارودانت، خلال الاسبوع الجاري، حملة تمشيطية لكل مجالها الترابي، من اجل تعقب تجار مخدرات ” متنقلين” ومحاربة الجريمة.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالكردان تحت إشراف قائد المركز، بشن عدد من الحملات التطهيرية من اجل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة في مجال الاتجار المخدرات ، حيث سبق لها أن قامت بتوقيف مروجين للمخدرات بمختلف أنواعها ، وتقديمهم للعدالة، كما قامت بحجز كمية من مخدر الشيرا والقنب الهندي يوم أمس الاربعاء 8 ماي الجاري بمركز جماعة الكدية البيضاء، وكذا عدد من الوسائل التي يستعملها تجار المخدرات كالدراجات النارية ، كان أخرها توقيف ازيد من 24 دراجة نارية لجانحين ومشبوهين بهوامش المجال الترابي للكردان.

هاته الحملات تسببت في ضيق الخناق على بعض المروجين واللصوص خصوصا بجماعة الكدية البيضاء، مما ساهم في استتباب الامن والاطمئنان بهذه المناطق. وبالرغم من صعوبة مسالك الجماعات الترابية للكردان الكبير، غير أن الاستراتيجية الامنية للدرك، اتبثت كفاءتها في محاربة كل أنواع الجريمة بالمنطقة.

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