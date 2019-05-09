فنزويلا.. اعتقال النائب الأول لغوايدو

هبة بريس - وكالات

اعتقلت الاستخبارات الفنزويلية، الأربعاء، نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو.

وألقى رجال الاستخبارات القبض على إدغار زمبرانو في العاصمة كراكاس، بسبب دوره في دعم التمرد التي قاده غوايدو.

وكتب غوايدو، الذي نال اعترافا غربيا بكونه رئيسا مؤقتا للبلاد، على “تويتر”: “نحذر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول” لرئيس الجمعية الوطنية.

واضاف: “إنهم يحاولون تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنهم لن ينجحوا في ذلك”.

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