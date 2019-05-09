الملك يبرق رئيس مقدونيا: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ستيف بيندروفسكي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية شمال مقدونيا.

وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك للسيد ستيف بيندروفسكي عن أحر التهاني مقرونة بأصدق متمنيات جلالته بالتوفيق في خدمة شعبه، بما يحقق تطلعاته إلى التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع شعبينا من روابط الصداقة والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي على العمل سويا مع فخامتكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا وتعزيزها لتشمل مختلف المجالات”.

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