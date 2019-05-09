6 قتلى بينهم 4 أطفال في حريق في نيويورك‎

هبة بريس - وكالات

قتل 6 أشخاص من بينهم 4 اطفال، الأربعاء في حريق شقة في مبنى شعبي في هارلم يبدو أنه عرضي على ما أفادت فرق الإطفاء في نيويورك.

ووقع الحريق في مجمع سكني شعبي يضم 40 مبنى شمال هارلم.

وعند وصول الاطفاء كان الحريق منتشرًا في الشقة الواقعة في الطابق الخامس. وقال مسؤول فرق الإطفاء في نيويورك دانييل نيغرو خلال مؤتمر صحفي في مكان الحريق الأربعاء ”عناصر الإطفاء كافحوا الحريق بقوة وعندما وصلوا إلى الغرف وجدوا 6 قتلى هم أربعة اطفال وبالغان (..) ويقوم عملنا على إنقاذ أرواح إلا أننا عجزنا عن ذلك هذه المرة“.

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