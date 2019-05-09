طقس الخميس .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، فضلا عن تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب الغربي بالسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 16 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة،خلال النهار، ما بين 20 و28 درجة بمرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والسواحل، وما بين 28 و34 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 35 و40 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهتين المتوسطية والأطلسية ، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز

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