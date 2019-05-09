محاولة سحل شرطي في مطاردة سيارة “مجنونة” بمارتيل

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهد “كورنيش” مدينة مرتيل ليلة أمس الأربعاء قبيل صلاة العشاء حادثة “سحل” شرطي مرور من طرف سائق سيارة حاول الفرار بعد تسجيل مخالفة في حقه .

الشرطي كان يقوم باجراء روتني بتفتيش ومراقبة السيارات على مستوى كورنيش مرتيل، ليتفاجأ بوجود سائق سيارة مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، ليحاول الفــرار بعد ذلك معرضا حياة الشرطي للخطر.

وقد تم احالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان لاستكمال التحقيق، في حين تم نقل الشرطي الى المستشفى في حالة حرجة.

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