اتهام لـ “بنكيران وبنعبدالله ” بـ “هدر 45 مليار درهم ” (وثيقة )

هبة بريس ـ الرباط

طالب عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، من رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك، بفتح تحقيق مع كل من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حول صرف أموال برنامج “مدن بدون صفيح”.

ويطالب الدروش في شكايته بفتح تحقيق مع بنكيران ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابق، حول الأموال التي رصدتها الدولة لمحاربة دور الصفيح والقضاء عليها، موردا أنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار درهم دون نتيجة تذكر، على حد قوله.

ويشير المرشح السابق لرئاسة الأمانة العامة للتقدم والاشتراكية، إلى أنه “لوحظ تزايد دور الصفيح حسب تصريح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد فاسي فهري”، داعيا رئيس النيابة العامة إلى “التفاعل الجاد والإيجابي مع هذا الطلب الذي ينخرط في إطار حماية المال العام وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والمفسدين ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل”.

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