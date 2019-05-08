نجل ترامب يمثل أمام الشيوخ الأمريكي بسبب التدخل الروسي

هبة بريس ـ وكالات

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الأربعاء، أنّ مجلس الشيوخ استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب، للاستماع لإفادته بشأن التحقيق حول تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت وسائل الإعلام، إنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون، تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور، في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس الماضي.

وهذا أول أمر استدعاء يصدره الكونغرس لأحد أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب جونيور قد أدلى بشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، خلال شهر سبتمبر من عام 2017، قال فيها إنه “على دراية جانبية” بخطط والده لتوسيع أعماله في روسيا.

وجاء هذا الاستدعاء، بعد يوم من إعلان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إقفال ملف التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، داعياً الديمقراطيين للتخلي عن تحقيقاتهم المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب.

وأشار السناتور الجمهوري في خطاب إلى أن الديمقراطيين “قالوا للجميع إنه كانت هناك مؤامرة بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية، وفي هذه المسألة خصوصاً تعني النتائج التي توصل إليها المدعي الخاص أن الملف أُقفل”.

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