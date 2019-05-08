سفير المملكة العربية السعودية بالرباط يشيد بالجهود الإصلاحية للمغرب في مجال العدالة

هبة بريس ـ الرباط

أشاد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط عبد الله بن سعد الغريري، اليوم الأربعاء بالرباط، بالجهود الإصلاحية التي يعرفها المغرب في مجال العدالة.

كما نوه الدبلوماسي السعودي، خلال مباحثات أجراها مع وزير العدل محمد أوجار، بمختلف المنجزات الوطنية وبالأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب على كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحسب بلاغ لوزارة العدل فقد أكد عبد الله بن سعد الغريري على نوعية وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين كعلاقات أخوية تاريخية واستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين وبين قيادتيهما، مجددا بهذه المناسبة تأكيد موقف بلاده الداعم دوما للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومعتبرا ذلك ثابتا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

من جهته، وبعد أن أشاد بعمق العلاقات المغربية السعودية وبتنوع مجالاتها وأشكالها، قدم أوجار عرضا عن جديد المنجزات الوطنية وعن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب ومن ضمنها الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي يرعاه جلالة الملك.

وأبرز بلاغ وزارة العدل أن الجانبين أكدا أيضا تطابق وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا، معبرين عن رغبتيهما المشتركة في تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها وتنويع مجالاتها.

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