الطالبي العلمي يرسل ملفات 25 جامعة رياضية للمجلس الأعلى للحسابات

هبة بريس ـ الرباط

كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن 25 جامعة رياضية، تم إرسال ملفاتها للمجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق، خاصة 8 منها، التي تعاني مشاكل كبيرة.

وقال الطالبي العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن الوزارة تعتمد استراتيجية بسيطة في تدبير الجامعات الرياضية، وهي تطبيق القانون.

وأشار إلى أن التأخير المسجل في تنفيذ آليات التدبير الرياضي المنصوص عليها في القانون 09-30، راجع إلى تأخر نشر النصوص التطبيقية في الفترة ما بين 2009 إلى 2019، مشددا على أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بشكل صارم، بعد صدور جميع النصوص.

وأوضح الطالبي العلمي أن الرياضة مرفق عام خصّها الدستور والقانون بهذه الصفة، ويتم تفويضها بشروط إلى الجامعات الرياضية، قائلا : “سابقا كانت هذه الجامعات لا تحترم الشروط المنصوص عليها، وواكبناها لتحقيق ذلك، ثم قررنا افتحاص 25 جامعة رياضية للوقوف على مكامن الضعف والقوة”.

وأكد أن الجامعات التي ترفض الانصياع للقانون، طبقت الوزارة في حقها الفصل 31 من القانون المتعلق بتدبير اللجنة المؤقتة للجامعة الرياضية إلى حين تأهيلها، ثم تكوين المكتب بالرجوع إلى النظام الانتخابي للعمل الجمعوي، كما هو معمول به في جميع بلدان العالم، وباتفاق مع الجامعات الدولية في احترام تام لقوانين هذه الأخيرة، واللجنتين الأولمبية الدولية والوطنية.

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