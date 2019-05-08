الرباح : المغرب لا يخطط لاستعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء

ادريس دحني ـ هبة بريس

كشف وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح أن المغرب لا يخطط لإستعمال الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء وذلك على المدى القريب والمتوسط , بحيث أن استراتيجية المملكة 2009 -2030 ترتكز أساسا على الطاقات المتجددة والغاز والفحم والفيول .

وأضاف الوزير في معرض حديثه خلال اللقاء التواصلي الذي اقيم بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أن المغرب خطى خطوات مهمة في المجال الطاقي , وهو ما أكده التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة والذي أشاد بالمغرب واستراتيجيته في المجال الطاقي وخصوصا في ما يتعلق بالتحكم في استعمال الفحم .

وأشار الرباح إلى أن هناك نقاش عالمي حول أي نوع من الطاقة سيتم استعمالها في المستقبل ،وأن المغرب منخرط في هذا النقاش غير ان استراتيجيته لا تضع الطاقة النووية ضمن خانة اهتماماتها

وحول مهام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أكد أنه جاء لتعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجية النووية في التنمية المستدامة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والطبية , وذلك باحترام تطبيق القوانين والمعايير الخاصة بالسلامة والأمن النوويين , وتشجيع الابتكار وتطوير رأس مال بشري لتلبية الحاجيات الوطنية والاقليمية وكذا تطوير الخبرة في المجال النووي ونقلها للأجيال الحالية والمستقبلية .

أما فيما يخص مجالات عمل المركز فهي المساهمة في البرامج الوطنية للصحة ودعم التنمية المستدامة للموارد الطبيعية كالماء والزراعة والمساهمة في حماية البيئة إضافة لدعم الصناعة الوطنية وتقديم الدعم التقني للاستراتيجية الوطنية للطاقة .

وعلى سبيل المثال فالمركز يقدم العديد من الخدمات في مجال الصحة , فعلى مستوى الطب النووي يقوم بتزويد اقسام الطب بالمواد الصيدلانية المشعة و ينتج مادة اليود 131 ويساهم في البحث وتطوير المواد الصيدلانية المشعة من الجيل الجديد , أما في مجال التغدية فيساعد على استخدام التقنيات النظائرية في البرامج الوطنية للحد من مشاكل اضطرابات التغدية .

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