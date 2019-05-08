اياكس ضد توتنهام.. السيبرز يضرب موعدا مع ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

هبة بريس ـ رياضة

خطف توتنهام الإنجليزي التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق اياكس الهولندى 3 – 2، فى لقاء إياب نصف النهائي، الذى جمع الفريقين على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، وكان قد خسر ذهابا بنتيجة 1 – 0.

أنهى اياكس الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية نظيفة، نجح المدافع الشاب المتألق ماتياس دى ليخت فى تسجيل الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية زميله لاسى شونى، وهو الهدف رقم 150 للفريق الهولندى فى تاريخ دورى الأبطال.

ونجح المغربى حكيم زياش فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 35 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية على يمين الحارس الفرنسى لتوتنهام هوجو لوريس.

وفى الشوط الثانى نجح النجم البرازيلى لفريق توتنهام لوكاس مورا فى تسجيل هدفان خلال 4 دقائق للسبيرز، جاء الأول فى الدقيقة 55، وأضاف الثانى فى الدقيقة 59.

وكاد المدافع البلجيكي ان يسجل هدف الفوز للسبيرز فى الدقيقة 86، بعدما اصطدمت كرته الرأسية فى العارضية، قبل أن ترتد إليه مرة أخرى ويسددها مرة أخرى، ولكن اخرجها مدافع الفريق الهولندى من على خط المرمى.

ونجح لوكا مورا فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 95 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، ليسجل اللاعب البرازيلى ثلاثية “هاتريك”.

ويواجه فريق توتنهام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، الذى يلعب له النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة النهائية، فى الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب “واندا متروبوليتانو”، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

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