بالفيديو… إصابة قوية لوائل جسار مع رامز في الشلال

نُشر بتاريخ :  2019-05-08 - 21:01
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هبة بريس ـ القسم الفني

تعرض الفنان اللبناني، وائل جسار، لإصابة قوية، في ثالث حلقات برنامج “رامز في الشلال”، في الحلقة التي أذيعت اليوم، الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان المبارك”.

وقد حلَّ النجم اللبناني وائل جسار، ضيفًا على جلال، في برنامجه للمقالب “رامز في الشلال”، الذي يحتوى على مقلب للضيف، عبارة عن ركوب مركب وسط شلالات في دولة إندونيسيا، يتعرض خلالها الضيف لحالة من الرعب والفزع.

وبينما استقل الضيف اللبناني، وائل جسار، المركب مع رامز جلال، أصيب في قدمه، وظهرت عليه آثار الإصابة، حيث مسك بقدمه.

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