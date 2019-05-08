الساعة الصيفية ومضمون الدراسة ..”البام” يجر بن عبد القادر للمحاسبة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

راسل الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة برئاسة محمد أبودرار، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يطالبه بعقد اجتماع عاجل للجنة بهدف توضيح العديد من النقاط المرتبطة بالساعة الصيفية وإماطة اللثام عن الكثير زوايا الظل في اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي بصفة دائمة.

وجاء في الرسالة، أنه وفي إطار المهام الموكولة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلب لعقد اجتماع طارئ للجنة، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك “للاطلاع على مضمون الدراسة التي قامت بها من أجل تقييم اعتماد التوقيت الصيفي بصورة دائمة”.

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