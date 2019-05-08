مقتل رجل أعمال في المكسيك على بعد خطوات من وزير محلي

هبة بريس ـ وكالات

قتل رجل أعمال رميا بالرصاص، اليوم الأربعاء، في المكسيك، على مسافة خطوات معدودة من مكان تسجيل مقابلة تلفزيونية مع مسؤول محلي.

وأوردت وسائل إعلام مكسيكية أن رجلا مسلحا أطلق النار، وسط كويرنافاكا، عاصمة ولاية موريلوس، على رجل أعمال معروف في المدينة، وأرداه قتيلا.

وأوضحت النيابة العامة في ولاية موريلوس أن القتيل هو خيسوس غارسيا، والد، خوان مانويل غارسيا، الذي كان على صلة بتنظيم معرض “Feria de Cuernavaca” الدولي، ولقي مصرعه هو الآخر على يد قاتل، في العام 2017.

وفور تنفيذ عملية القتل، حاول المعتدي الفرار من المكان وأطلق النار على أناس كانوا يحيطون به، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم صحفيان كانا يجريان مقابلة مع وزير التنمية الاجتماعية، خيربيرتو ألكالا، الذي لم يصب بأي أذى.

وأورد موقع “Excelsior” الإخباري أن القاتل أطلق أيضا النار على شرطيين حاولا الإمساك به، لكنهما تمكنا، في نهاية الأمر، من السيطرة عليه واصطحابه إلى قسم الشرطة.

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