إسبانيا تشيد بالتعاون مع المغرب في مواجهة شبكات تهريب المهاجرين

هبة بريس ـ و م ع

أشادت مارغريتا روبلس وزيرة الدفاع الإسبانية اليوم الأربعاء بالتعاون بين إسبانيا والمغرب في مواجهة شبكات تهريب المهاجرين التي تنشط في مضيق جبل طارق .

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية في تصريحات للصحافة على هامش زيارتها إلى القاعدة الجوية ( مورون ) بإقليم إشبيلية ( جنوب إسبانيا ) إن ” لدينا ثقة تامة في التعاون مع المغرب ” في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية .

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية ( إفي ) عن مارغريتا روبلس تأكيدها أن هناك ” عمل كثير يتم القيام به من طرف كلا البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية ” .

ومن جهة أخرى أشارت وزيرة الدفاع الإسبانية إلى أن إرادة الحكومة الإسبانية في هذا المجال ” تتمثل في مواصلة العمل بالتعاون مع المغرب بالإضافة إلى اعتماد سياسة مشتركة للهجرة في إطار الاتحاد الأوربي ” .

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