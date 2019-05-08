كمين محكم يسفر عن حجز 4 أطنان من الحشيش جنوب طنجة

اس.بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت دورية جمركية بزمرة أصيلة السيارة، التابعة للمديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، ليلة الثلاثاء الأربعاء، من حجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا جنوب مدينة طنجة.

وأكد رئيس زمرة أصيلة السيارة، أنه في إطار جهود محاربة التهريب بشتى أنواعه، وعلى رأسه تهريب المخدرات، تمكنت فرقة من زمرة أصيلة السيارة، على الساعة الحادية عشر والنصف من ليلة الثلاثاء، من اعتراض سيارة نفعية على متنها 4 أطنان و 75 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن كمينا محكما نصبته عناصر الدورية الجمركية مكن من إيقاف السيارة، التي تحمل لوحات ترقيم مزورة، بالطريق الإقليمية رقم 4603 على مستوى جماعة حجر النحل، موضحا أن تفتيش السيارة مكن من العثور على 125 رزمة مخدرات تزن كل واحدة منها حوالي 33 كيلوغراما.

وأبرز المصدر ذاته أنه تمت مؤازرة فرقة التدخل بدورتين تابعتين لزمرتي مدينة طنجة وطنجة – الميناء، حيث تم قطر العربة وحمولتها إلى مقر زمرة طنجة السيارة لاستكمال التحريات.

وخلص المتحدث إلى أنه تم إخبار النيابة العامة ومباشرة المسطرة القانونية في هذه العملية.

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