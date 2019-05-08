بداية رمضان .. حجز وإتلاف كمية من المواد والمنتوجات الغذائية الفاسدة

هبة بريس

قامت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بورزازات، خلال الأسبوع الأول من ماي الجاري، بحجز وإتلاف كمية من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأكد بلاغ لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن اللجنة الإقليمية المختلطة لليقظة الصحية بإقليم ورزازات واللجن المحلية ذات الصلة، التي تضم ممثلي المصالح المعنية، قامت خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي الجاري، بعدة زيارات ميدانية همت 62 نقطة للبيع.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات المراقبة قد أسفرت عن حجز وإتلاف 762.453 كيلوغراما من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأبرز المصدر ذاته أن عمليات الحجز والإتلاف همت 268 كيلوغراما من اللحوم، و440 كيلوغراما من الأسماك، وكذا مواد غذائية متنوعة (54.453 كلغ)

وأوضح أن هذه العمليات، التي تم القيام بها بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 2019، تأتي “حرصا من اللجنة على تتبع وضعية تموين السوق المحلية، وكذا سلامة وجودة المواد الغذائية التي يتم عرضها بالمحلات التجارية والأسواق اليومية والأسبوعية”.

وذكر البلاغ أن هذه العملية ستستمر وفق البرنامج المسطر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك طبقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

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