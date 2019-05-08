شرطي متقاعد يلفظ أنفاسه الاخيرة داخل مسجد بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-05-08 - 15:52
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

توفي رجل في الستينيات من العمر امس الثلاثاء أول أيام شهر رمضان داخل أحد المساجد في مدينة تطوان مباشرة بعد دخوله لاداء الصلاة .

وحسب مصادر محلية فالامر يتعلق بشرطي متقاعد عن العمل ، لفظ انفاسه الاخيرة داخل المسجد بعد دخوله لاداء الصلاة ، حيث يرجخ ان يكون قد تعرض لازمة قلبية مفاجئة عجلت بوفاته داخل المسجد ، مما خلف حالة من التاثر لدى المصلين .

وانتقلت عناصر الامن الى عين المكان ، فور اخطارها حيث فتحت تحقيقا لتحديد ظروف الوفاة فيما جرى نقل جثة المرحوم صوب مستودع الاموات من اجل اخضاعها للتشريح الطبي باوامر من النيابة العامة .

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