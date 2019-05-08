ألمانيا ..اعتقال ثمانية أشخاص للاشتباه في دعمهم للارهاب

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه في دعمهم للارهاب خلال حملة نفذت لمكافحة الإرهاب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أفراد الشرطة فتشوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم سبعة منازل في مدينة أوبرهاوزن، وألقت القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه في دعمهم لمنظمة إرهابية.

وأوضح المحققون أن المعتقلين الثمانية يشتبه في جمعهم أموال لدعم تنظيم داعش. وبحسب المصدر ذاته، فإن المشتبه بهم ألمان منحدرين من أصول بوسنية (أربعة رجال و أربع نساء) تتراوح أعمارهم بين 19 و 58 عاما، وتربط غالبيتهم صلات قرابة.

وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هيربرت رويل “واقعة أوبرهاوزن توضح أن الخطر لا ينبثق فقط من الأشخاص الذين يخططون لهجمات أو ينفذونها، بل ينبثق أيضا من المساعدين الذين يدعمون الإرهابيين بالمال واللوجستيات”.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيقات في وقت لاحق ما إذا كان سيتم إيداع المشتبه بهم السجن على ذمة التحقيق.

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