إثيوبيا: اعتقال 22 مسؤولا في المخابرات وملاحقة 4 آخرين

هبة بريس - وكالات

وجه النائب العام الإثيوبي اتهامات إلى 26 مسؤولا بجهاز الأمن والمخابرات، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز جيتاشو أسفا، عقب إجراء تحقيقات كاملة.

وذكر مكتب النائب العام أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بارتكابهم “انتهاكات” لحقوق الإنسان والفساد المالي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح المكتب أن 22 من المسؤولين المشتبه بهم من بين الـ26 يقبعون في المعتقلات، بينما وجهت التهم إلى الأربعة الآخرين بمن فيهم رئيس الجهاز غيابيا.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه يشتبه في ارتكاب المتهمين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية واللواط والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك في مرافق سرية.

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