‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬يتقاسم‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬أبيدجان

هبة بريس
يواصل «إنوي» انخراطه في التحول الرقمي والتزامه بتشجيع ريادة الأعمال الرقمية. في هذا الإطار، كان الفاعل الرقمي شريكا في «المنتدى الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» الذي انعقد ما بين 25 و28 أبريل 2019، بمدينة أبيدجان، كبرى مدن الكوت ديفوار، تحت شعار : «إفريقيا والدينامية الرقمية».
و يجتهد «إنوي» اليوم في تنشيط نظام اقتصادي كامل مخصص لمواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الرقميين على الصعيد الوطني. تجربة «إنوي» في هذا المجال تم تقاسمها خلال «المنتدى الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
و يعتبر هذا المنتدى منذ 2011، تاريخ إنشائه، ملتقى أساسيا للاقتصاد الرقمي والابتكار حيث ينكب الخبراء والفاعلون الخواص على مناقشة مواضيع تكتسي أهمية قصوى من قبيل : أثر الرقمنة على المواطن الإفريقي، رهانات ضمان أمن الشبكات، رقمنة الإجراءات الإدارية، الثقة الرقمية… إلخ.
و شهدت هذه الدورة الجديدة من المنتدى ميلاد تظاهرة جديدة مخصصة للشباب الإفريقي وللمقاولين الرقميين بالقارة : «الأيام الإبداعية المفتوحة للمقاولات الناشئة». تطمح هذه التظاهرة المنظمة بشراكة مع «إنوي»، إلى تمكين أصحاب المقاولات الناشئة المبتكرة وحاضني المشاريع القادمين من عدة بلدان إفريقية من تقديم مشاريعهم، وتقاسم تجاربهم وخبراتهم، والتداول في التحديات التي يتوجب عليهم رفعها.
و في ختام هذا الحدث، منح «إنوي» جائزة «التحول الرقمي» لـ«Etudesk»، مقاولة ناشئة من الكوت ديفوار متخصصة في تصميم التكنولوجيات الموجهة للتعليم. ويتعلق الأمر هنا بمنصة للتعليم الإلكتروني تقترح «وحدات لتكوين الكفاءات المطلوبة أكثر من طرف المقاولات».
«إن تشجيع ريادة الأعمال الرقمية من الأولويات الاستراتيجية لـ‘إنوي’، ونحن منخرطون في كل مراحل التحول الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال» تقول كنزة بوزيري، مديرة التواصل والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة لدى «إنوي»، التي تضيف أن الفاعل الرقمي الشامل يسعى إلى «تقاسم هذه التجربة مع بلدان أخرى في قارتنا، وتمكين شبابنا ومقاولتنا الناشئة من فرص أكثر لتبادل الخبرات والابتكارات».