‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬يتقاسم‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬أبيدجان

هبة بريس

يواصل‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬انخراطه‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتزامه‭ ‬بتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الرقمية‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬كان‭ ‬الفاعل‭ ‬الرقمي‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الإفريقي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و28‭ ‬أبريل‭ ‬2019،‭ ‬بمدينة‭ ‬أبيدجان،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ :‬‭ ‬‮«‬إفريقيا‭ ‬والدينامية‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬

و يجتهد‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادي‭ ‬كامل‭ ‬مخصص‭ ‬لمواكبة‭ ‬حاملي‭ ‬المشاريع‭ ‬والمقاولين‭ ‬الرقميين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭. ‬تجربة‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تم‭ ‬تقاسمها‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الإفريقي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‮»‬‭.‬

و يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬تاريخ‭ ‬إنشائه،‭ ‬ملتقى‭ ‬أساسيا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والابتكار‭ ‬حيث‭ ‬ينكب‭ ‬الخبراء‭ ‬والفاعلون‭ ‬الخواص‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬مواضيع‭ ‬تكتسي‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ : ‬أثر‭ ‬الرقمنة‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬الإفريقي،‭ ‬رهانات‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬الشبكات،‭ ‬رقمنة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية،‭ ‬الثقة‭ ‬الرقمية‭… ‬إلخ‭.‬

و شهدت‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬ميلاد‭ ‬تظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للشباب‭ ‬الإفريقي‭ ‬وللمقاولين‭ ‬الرقميين‭ ‬بالقارة‭ : ‬‮«‬الأيام‭ ‬الإبداعية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للمقاولات‭ ‬الناشئة‮»‬‭. ‬تطمح‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬المنظمة‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬أصحاب‭ ‬المقاولات‭ ‬الناشئة‭ ‬المبتكرة‭ ‬وحاضني‭ ‬المشاريع‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬بلدان‭ ‬إفريقية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريعهم،‭ ‬وتقاسم‭ ‬تجاربهم‭ ‬وخبراتهم،‭ ‬والتداول‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬عليهم‭ ‬رفعها‭.‬

و في‭ ‬ختام‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬منح‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬لـ‮«‬Etudesk‮»‬،‭ ‬مقاولة‭ ‬ناشئة‭ ‬من‭ ‬الكوت‭ ‬ديفوار‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الموجهة‭ ‬للتعليم‭. ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬هنا‭ ‬بمنصة‭ ‬للتعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تقترح‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬لتكوين‭ ‬الكفاءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المقاولات‮»‬‭.‬

‮«‬إن‭ ‬تشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لـ‘إنوي’،‭ ‬ونحن‭ ‬منخرطون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مراحل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬كنزة‭ ‬بوزيري،‭ ‬مديرة‭ ‬التواصل‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمقاولة‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬أن‭ ‬الفاعل‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقاسم‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬مع‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قارتنا،‭ ‬وتمكين‭ ‬شبابنا‭ ‬ومقاولتنا‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬أكثر‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والابتكارات‮»‬‭.‬

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