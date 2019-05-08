الأمير هاري وزوجته ميغان يقدمان طفلهما لوسائل الإعلام

هبة بريس - وكالات

قدم الأمير هاري وزوجته ميغان طفلهما الرضيع لوسائل الإعلام لأول مرة اليوم الأربعاء، حيث وصفته ميغان بأنه يتمتع بـــ” أحلى طبع”.

وقالت ميغان للصحافيين وهاري يقف بجانبها ويحمل الرضيع الذي يبلغ من العمر يومين في قلعة ويندسور، غرب لندن ” إنه أمر رائع وفتان ، لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا في الحقيقة سعيدة”.

ولدى سؤاله حول إحساسه بعدما أصبح أبا، قال هاري ” إنه أمر جميل. الأبوة أمر رائع”.

وأضاف ” لقد مر يومان ونصف فقط، ثلاثة أيام، ولكننا سعداء للغاية لأن لدينا باقة المتعة الصغيرة الخاصة بنا”.

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