نادي اماراتي قريب من التعاقد مع لاعب الرجاء الهارب

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الوحدة الممارس بالدرجة الأولى يرغب في التعاقد مع نجم فتيان الرجاء الرياضي ولاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أسامة الزمراوي ،الذي قرر الهروب إلى الإمارات دون علم ناديه.

وحسب نفس المصدر فإن الفريق الإماراتي يسعى إلى التوقيع للاعب المغربي ، مستغلا عدم توفره على أي عقد إحترافي .

وجاء رغبة نادي الوحدة في التعاقد مع الزمراوي بعد تألقه مع الرجاء الرياضي في البطولة الدولية التي نظمتها أكادمية أسباير في قطر،وكأس إفريقيا للشباب بتنزانيا.

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