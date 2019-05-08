شقيق وشقيقة سعيد بوتفليقة يزورانه في السجن العسكري

هبة بريس - وكالات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر ناصر وزهور شقيق، وشقيقة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بالقرب من المحكمة العسكرية في البليد (40 كيلومتر عن العاصمة، وذلك لزيارة أصغر إخوة الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة المحبوس بالسجن العسكري بالبليدة منذ يوم الأحد الماضي.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، كان قد أمر بإيداع سعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم “المساس بسلطة الجيش” و“المؤامرة ضد سلطة الدولة”.

و إلى جانب السعيد بوتفليقة، اعتقل الأمن كل من قائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق) وخلفه بشير طرطاق.

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