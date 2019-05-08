نهضة بركان يتلقى دفعة قوية قبل نهائي كأس الكونفدرالية

هبة سبور – شفيق عنوري

تلقى نهضة بركان، دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك المصري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويستعيد الفريق البرتقالي، نجمه وقائده محمد عزيز، وعبد الصمد المباركي والبوركيني آلان تراوري.

وكانت الإصابة قد غيبت كلا من عزيز والمباركي وتراوري عن مباريات الفريق البركاني.

ووصل نهضة بركان لنهائي المسابقة الإفريقية، بعد تخطيه الصفاقسي التونسي بثلاثية مقابل اثنين، في مجموع مباراتي نصف النهائي.

فيما تأهل الزمالك المصري، على حساب النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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