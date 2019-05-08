غزو البراغيث يجبر الشرطة الفرنسية على الهروب

هبة بريس - وكالات

أجبر غزو براغيث السلطات الفرنسية على إغلاق جزئي لمركز للشرطة بشمال شرق العاصمة باريس، وأدى إلى شكاوى شديدة من نقابات الشرطة.

وقد أغلق مبنى الدائرة التي ظهرت فيها البراغيث، والتي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر، أمام العامة، ونقلت منها بعض الخدمات، لكن بعض الضباط ظلوا بالداخل يؤدون عملهم.

وطالب تحالف نقابات الشرطة بإغلاق المكان بالكامل، ثم استخدام مبيدات لتطهيره من البراغيث.

وجاء في بيان للتحالف أن “غزو البراغيث جعل ظروف العمل غير مقبولة” لعدة أيام.

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